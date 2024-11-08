В округе Шаховская труженикам села на земле вручили 45 наград

В округе насчитывается более 70 субъектов в сельхозотрасли. Это 58 крестьянских фермерских хозяйств и 12 организаций, в которых трудится около 370 человек.

За год сельхозники округа собрали 1 038,4 тонн картофеля и овощей, 7 066 тонн масличных культур, молока и молочной продукции — 8 102 тыс. тонн, мяса и мясной продукции — 1,7 тыс. тонн, яиц 2 млн 426 тыс. штук. Заготовлено 7 618 тонн сена, 11 090 тонн сенажа, 800 тонн силоса.

В рамках празднования Дня сельского работника в округе Шаховская вручили 45 наград труженикам села. Это достойное признание их труда и вклада в развитие сельского хозяйства.

Успешный сельскохозяйственный сезон и награды — это доказательство того, что в Шаховском округе активно развивается сельское хозяйство и обеспечивает жителей качественной продукцией.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития региона.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал глава региона.