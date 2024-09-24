В округе Шаховская реализован на торгах самый бюджетный участок за неделю

За неделю, с 16 сентября по 20 сентября 2024 года в Московской области состоялся 101 аукцион по земельно-имущественным торгам, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.

Самый бюджетный земельный участок в аренду для ведения личного подсобного хозяйства был реализован в г. о. Шаховская. Стартовая цена за 10 соток была 20 338,40 рублей в год. В аукционе приняло участие 2 претендента. В ходе торгов итоговый размер аренды незначительно увеличился и составил 20 948,55 рублей в год.

Случаи, когда стоимость земельного участка на торгах в Подмосковье остается неизменной или повышается незначительно, фиксируются еженедельно Комитетом по конкурентной политике Московской области.

Найти доступные лоты можно на Едином портале торгов Московской области ЕАСУЗ.

Также в телеграм-канале Комитета по конкурентной политике Московской области ежедневно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, какие торги проводятся в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги и как подать заявку для участия в аукционах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил продолжить работу по переводу региональных и федеральных услуг в цифровой формат.

Глава региона отметил, что смысл цифровизации заключается в том, чтобы человек получал услуги, не выходя из своего офиса или квартиры.