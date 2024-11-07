В округе Шаховская появились три новые детские площадки

В округе Шаховская завершился монтаж новых детских площадок на улице Рижская, 4, в ДСУ и в сквере имени Масалова. Обустройство территорий проходило в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Формирование комфортной городской среды» совместно с министерством благоустройства Московской области, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Новые площадки оборудованы современными игровыми элементами, соответствующими всем стандартам безопасности. Дети могут кататься на качелях, лазить по лестницам, играть в песочнице и просто отдыхать в приятной атмосфере. Теперь у маленьких жителей появилась возможность весело и активно проводить время на свежем воздухе.

«Новые детские площадки — это место, где ребята могут развиваться, играть и заводить новых друзей. Мы уверены, что они станут любимым местом для всех маленьких шаховчан», — отметил глава городского округа Шаховская Замир Гаджиев.

Создание новых площадок — еще один шаг по улучшению жизни жителей округа Шаховская. В планах — продолжение развития детской инфраструктуры и создание новых объектов, которые будут способствовать здоровью, развитию и радости всех маленьких шаховчан.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.