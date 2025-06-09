В округе Серпухов появилась рябиновая аллея

сегодня в 09:19

Такой замечательный подарок к 50-летию поселка Оболенск округа Серпухов подготовили сотрудники фармацевтического завода «Алиум», входящего в состав компании «Биннофарм Групп». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа

Более 30 человек вышли на Солнечный проезд в Оболенске, где высадили 20 саженцев красной рябины.

В рамках мероприятия состоялся также субботник в лесополосе: убран мусор и проведено кронирование сухих деревьев. Акция прошла при поддержке администрации городского округа Серпухов.

«К празднику наш поселок, в котором располагается наш завод, будет чистым и красивым. От компании „Биннофарм Групп“ поздравляю всех жителей с юбилеем поселка Оболенск. Крепкого здоровья, большого счастья, реализации всех планов и процветания», — прокомментировала бизнес-партнер по управлению персоналом компании «Биннофарм Групп» Марина Лутц.

За рябиновой аллеей будут ухаживать неравнодушные жители.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность динамики и контроля при проведении сезонных работ во дворах.

«Строительство, благоустройство, ЖКХ, <…> здесь тоже очень важна динамика», — сказал Воробьев.