В округе Щелково выявлено незаконное размещение грунтов в водоохранной зоне реки

Инспекторы эконадзора Минэкологии в ходе надзорного мероприятия в деревне Каблуково г. о. Щелково, поводом для которого послужило обращение жителей, выявили навалы грунта в водоохранной зоне реки Лашутка, сообщает пресс-служба ведомства.

«Вблизи трех земельных участков в деревне Каблуково инспекторами эконадзора установлены признаки размещения отвалов размываемых грунтов, — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. — Также ими было установлено, что между указанными земельными участками и рекой Лашуткой расположен пруд, имеющий гидравлическое сообщение с рекой и признаки недавнего искусственного происхождения. Соответственно выявленные отходы ОССиГ размещены в границах прибрежной защитной полосы водного объекта, что может негативным образом сказаться на его состоянии».

Недавно Межрайонной природоохранной прокуратурой было направлено в суд исковое заявление об истребовании из незаконного владения части земельного участка в деревне Каблуково городского округа Щелково. По мнению истца, земельный участок общей площадью свыше 35 тысяч квадратных метров сформирован незаконно. Прокурорская проверка показала, что он имеет несколько пересечений с прибрежной защитной полосой и водоохранной зоной реки Учи. Более того, по самому участку протекает приток реки, который также имеет собственную водоохранную зону.

«Пользователем земельных участков и лицом, осуществляющим хозяйственную деятельность на прилегающей территории, оказался местный житель, в настоящее время ему объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложено принять меры по ликвидации навалов размываемых грунтов», — добавил Тихон Фирсов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей.

Кроме того, глава региона поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.