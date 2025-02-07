В округе Щелково на храм Преображения Господня установили купол и крест

В поселке Загорянский продолжается строительство храма Преображения Господня. В минувшее воскресенье на храм установили купол и крест, сообщает пресс-служба администрации округа Щелково.

Чин освящения провел настоятель храма, священник Иоанн Лапкин. Много желающих собралось посетить воздвижение: прихожане, жители поселка, а также представители администрации городского округа Щелково.

Первое упоминание храма Преображения Господня датируется первой половиной прошлого века. Раньше церковь была деревянная и не имела собственного священника. В 1936 году храм был закрыт и полностью разорен. Возрождение собора началось в 2009 году, когда жители подписали обращение о создании в Загорянском православной общины.

Воздвижение креста и купола на храм в Загорянском стало ярким свидетельством того, как важно хранить духовно-историческую память, которую так ценят жители нашего округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.