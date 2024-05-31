сегодня в 11:36

В округе Щелково 5 июня расчистят от грязи и мусора берега ручья Поныри

В городском округе Щелково 5 июня соберутся неравнодушные жители для уборки берега ручья Поныри. Планируется очистить водоем и прибрежные зоны от грязи и мусора, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

Очистка водоема и его берегов состоится в рамках акции «Вода России». Мероприятие пройдет в рамках инициированного Минприроды России федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».

Всех желающих принять участие в акции ждут по адресу: (от точки 55.916763, 37.998421 до точки 55.917772, 38.010855). Сбор участников по адресу: Щелково, улица Пустовская, 20 (возле магазина «Пятерочка»). Начало акции в 10:00.

Организаторы предоставят весь необходимый инвентарь: перчатки, пакеты. От активистов требуется только хорошее настроение и желание сделать округ чище.

Подробнее об акции можно узнать на сайте берегдобрыхдел.рф.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей.

Кроме того, он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.