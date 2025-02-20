В округе Пушкинский запустят бесплатные тренинги для родителей детей с ОВЗ

Программа направлена на то, чтобы помочь семьям лучше понять своих детей, установить с ними доверительные отношения и научиться справляться с эмоциональными нагрузками. В рамках тренингов родители получат практические знания о закономерностях развития особенных детей, укрепят уверенность в своих возможностях, освоят техники саморегуляции — такие, как дыхательные упражнения и мышечное расслабление. Программа включает 10 занятий продолжительностью 1,5 часа в уютной группе из 8-10 участников.

Ведущей тренинга станет опытный клинический психолог психоневрологического диспансера Ирина Парфенова. Она уверена, что такие занятия дают уникальную поддержку родителям. «Мы хотим показать мамам и папам, что они не одни в своих трудностях. Вместе мы будем работать не только над решением проблем, но и над внутренними ресурсами, которые помогут им двигаться дальше», — сказала она.

Записаться на тренинг можно уже сейчас по телефону 8 (495) 993-35-18. О дате старта занятий будет сообщено дополнительно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.