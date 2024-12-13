сегодня в 21:08

В округе Пушкинский встречу с представителями власти посетили около 40 человек

Глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов совместно с заместителями, депутатом Московской областной думы Михаилом Жданом, депутатами фракции «Единая Россия» местного совета и представителями коммунальных службы и управляющих компаний провели традиционную встречу с жителями в формате «выездная администрация» в Красноармейске, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В мероприятии принял участие исполнительный директор совета муниципальных образований Московской области Николай Ханин. Встреча прошла на территории предприятия «Флекс Крафт», которое является частью ГК «Пластик Он Лайн». Всего на мероприятие пришли 38 человек.

«Жители обращали внимание на работу управляющих компаний, содержание территорий в зимний период, транспортное сообщение и ремонт образовательных учреждений. По всем заявлениям предоставили разъяснения. Благодарю за встречу», — отметил Максим Красноцветов.

«Отличное мероприятие. Мой вопрос решился очень быстро и прямо на встрече. Спасибо», — поделилась жительница Красноармейска Анна Вязова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.