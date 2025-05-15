В округе Пушкинский стартовала приемка детских оздоровительных лагерей

С 13 по 25 мая в городском округе Пушкинский проходит масштабная проверка детских оздоровительных учреждений перед летним сезоном. Уже через считанные дни откроют свои двери 37 детских оздоровительных лагерей. Из них 7 — с круглосуточным пребыванием детей, а 30 — с дневным пребыванием детей на территориях общеобразовательных учреждений. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Межведомственная комиссия, в состав которой входят специалисты Комитета по образованию, работе с детьми и молодежью, управления социальной защиты населения, комиссии по делам несовершеннолетних, отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Пушкинскому городскому округу, Роспотребнадзора, сотрудники УМВД России «Пушкинское» и Росгвардии, тщательно проверяет условия пребывания детей в лагерях, чтобы обеспечить безопасность и комфорт.

14 мая комиссия, при участии заместителя главы округа Ольги Ждановой, осмотрела помещения детского оздоровительного лагеря «Дружба». Проверили условия проживания в жилых корпусах, оснащение для занятий в учебных помещениях, оборудование и меню в столовой, состояние воды и безопасность в чаше бассейна. С персоналом лагеря провели инструктажи, кроме того отработали действия по применению первичных средств пожаротушения.

Лагеря с дневным пребыванием начнут работать с 9 июня, загородные — по индивидуальному графику, начиная с 29 мая.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Наша задача максимально внимательно отнестись ко всему, что связано с летним отдыхом. <…> Также все летние лагеря, которые мы подготовили, также должны максимально активно быть задействованы в отдыхе», — сказал он.