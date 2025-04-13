В округе Пушкинский стартовал фестиваль «Голос Победы»

В течение апреля на сценах различных ДК пройдут концертные программы лучших творческих коллективов и исполнителей округа.

По словам организаторов, особенность концертных программ в том, что коллективы одних ДК выступают на сценах других Дворцов культуры. Таким образом с творчеством талантливых исполнителей может познакомиться большее число людей. жители разных частей округа услышат разнообразный патриотический репертуар.

Концертные программы завершатся 9 мая на центральных площадях городов Пушкино, Ивантеевки и Красноармейска.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

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