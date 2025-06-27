В округе Пушкинский проводят мониторинг парковых пространств

Специалисты администрации округа Пушкинский совместно с представителями совета парков оценили пространство парка, который входит в тройку лидеров по посещаемости в Московской области, — Центральный парк культуры и отдыха Пушкино. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В 2022 году парк был полностью реконструирован. Реализация проекта стала возможной благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». При благоустройстве были учтены запросы практически всех групп населения: молодёжи и людей пожилого возраста, самых маленьких жителей и людей с ограниченными возможностями здоровья.

Сегодня в городском парке обустроены удобные пешеходные и велодорожки, оборудована зона воркаута, построены две детские игровые площадки и сцена с амфитеатром. Вокруг площади размещены павильоны для мастер-классов. Есть места для тихого отдыха с гамаками, скейтпарк для любителей экстрима.

«Моё мнение — Пушкинский парк — одно из самых креативных мест отдыха в округе. Здесь постоянно, можно сказать 24/7, проходят различные спортивные, культурные, досуговые мероприятия. Наш парк традиционно выступает центральной площадкой для самых топовых культпроектов не только окружного значения, но и регионального, а также федерального уровней, например, областной проект „Город танцует в парках“ или Пушкинский театральный фестиваль, который проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив», — поделилась уполномоченный главы округа Пушкинский Нина Ушакова.

Вместе с заместителем главы округа Пушкинский Еленой Панькив оценили безопасность и комфорт пространства. В парке работает современная система уличного освещения, установлены камеры видеонаблюдения и точки доступа Wi-Fi.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.