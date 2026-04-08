В округе Пушкинский проверили кладбища перед Пасхой и Радоницей

В округе Пушкинский 7 апреля провели объезд четырех кладбищ в преддверии Пасхи и Радоницы. Состояние территорий и ход благоустройства проверили представители администрации и муниципальных учреждений, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По поручению главы округа Максима Красноцветова уполномоченный главы Нина Ушакова совместно с председателем окружного Совета депутатов Артемом Садулой и сотрудниками МКУ «Потребительские услуги» осмотрели Новодеревенское, Кавезинское, Новоселковское и Невзоровское кладбища.

Объезд прошел в преддверии Пасхи, которая отмечается 12 апреля, и Радоницы — дня особого поминовения усопших. В этот период увеличивается число посетителей, поэтому обеспечение порядка и безопасности на территориях кладбищ находится на особом контроле.

Участники проверки оценили состояние объектов, наметили расчистку дорожек, частичное щебенение проездов и косметический ремонт входных групп. Сейчас ведутся уборка и вывоз мусора, ремонт и покраска ограждений, завоз песка и технической воды, приведение в порядок подъездных путей и прилегающих территорий. Также проводится санитарная вырубка сухих и аварийных деревьев.

МКУ «Потребительские услуги» обеспечивает кладбища необходимым инвентарем — лопатами, граблями, ведрами, лейками и мешками для мусора, которые бесплатно предоставят посетителям. Особое внимание уделяют мемориалам: на Невзоровском и Новодеревенском кладбищах в апреле традиционно проходит генеральная уборка аллеи почетных захоронений с участием волонтеров и общественных объединений.

Всего в границах округа расположено 23 кладбища, на шести из них находятся воинские захоронения героев Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность подготовки Московской области к праздникам.

«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», — сказал Воробьев.