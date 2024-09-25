В округе Пушкинский провели мониторинг благоустройства улиц Ивантеевки

В рамках народной программы партийного проекта «Городская среда» депутат Мособлдумы Сергей Керселян совместно с руководителем фракции партии «Единая Россия» городского округа Пушкинский Анной Дунаевой осмотрели ход работ по благоустройству улиц в микрорайоне Бережок в Ивантеевке. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Ранее жители микрорайона многочисленно обращались с просьбой об обустройстве пешеходной лестницы.

«Поговорили с жителями Геннадием Белгисовым и Галиной Ткачевой — они выразили благодарность за такую хорошую воплощенную идею. Мы понимаем, как важно для жителей иметь безопасные и удобные маршруты для передвижения, и работаем над тем, чтобы улучшить качество городской инфраструктуры. Обсудили также другие актуальные вопросы, касающиеся благоустройства», — прокомментировал Сергей Керселян.

Проект «Городская среда» направлен на благоустройство, как придомовых территорий, так и общественных пространств. Очень важно, что проект уделяет особое внимание участию жителей в процессе обсуждения мест и объектов благоустройства путем общественных обсуждений и голосований. Кроме того, реализация партийного проекта включает и общественный мониторинг хода работ и состояния благоустроенных территорий.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.