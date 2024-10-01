В округе Пушкинский прошла выездная администрация

сегодня в 13:56

Глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов совместно с заместителями, депутатом Москоблдумы Михаилом Жданом, активистами «Единой России», сотрудниками профильных служб Администрации и коммунальных предприятий провели встречу с сотрудниками ООО «Импресс Арт» в формате выездной администрации. Об этом сообщила пресс-служба администрации.

«Люди живут и работают на территории Пушкинского, воспитывают детей, реализуют намеченные планы. Важно оперативно решать вопросы, на которые обращают внимание жители», — подчеркнул Максим Красноцветов.

Основные вопросы, с которыми пришли сотрудники ООО «Импресс Арт», касались имущественных отношений, жилищно-коммунального хозяйства, транспортной доступности.

Всего в ходе мероприятия от граждан поступило 30 обращений, на каждый из которых были даны ответы и разъяснения.

Многие заявители впервые участвуют во встрече в подобном формате. При этом каждый отметил удобство и комфорт взаимодействия в рамках «выездной Администрации».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.