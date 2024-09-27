В рамках форума «ЭкоПодмосковье» на территории оздоровительного комплекса «Левково» в округе Пушкинский прошел форум «ЭкоПодмосковье». Регоператор организовал для участников спортивную игру в экологическом формате — ЭкоТеннис, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Активность была построена на принципах двухпоточной системы разделения отходов. Мишени двух видов, синего и серого цвета, которые символизируют контейнеры, где синий бак используется для сухих отходов — пластика, бумаги, металла, стекла и тетрапака, а серый для отходов смешанных — предметов личной гигиены, остатков пищи, неперерабатываемой упаковки. Игроки должны не только метко попасть в цель, но и правильно определить, какой вид отхода указан на мяче. В игровой форме тренер объясняет всем желающим правила раздельного сбора отходов.

ЭкоСпорт — уникальная экообразовательная площадка, где физическая активность сочетается с экологическим просвещением, способствуя развитию системы разделения отходов и здорового образа жизни. Все упражнения направлены на закрепление принципов двухпоточной системы разделения отходов, которая с 1 января 2019 года действует на территории Московской области и показала свою эффективность.

Ранее экологические игры уже были организованы в Балашихе, Воскресенске и Солнечногорске.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.