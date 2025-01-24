В округе Пушкинский продолжаются рейды по безопасности на железной дороге

В округе Пушкинский продолжаются рейды по безопасности на железной дороге. На станции Софрино пассажиров призвали соблюдать правила и быть осторожнее. Участники рейда — представители линейной транспортной полиции на станции Сергиев Посад, административно-пассажирской инспекции, специалисты администрации округа Пушкинский и комиссии по делам несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Жителям раздали листовки с полезной информацией, с нарушителями провели профилактические беседы.

Более 90% трагедий происходит из-за хождения по путям в неустановленном месте. Машинист, заметив человека на путях, не может остановить состав мгновенно — длина тормозного пути поезда составляет около 1 км. На путях не рекомендуется находиться в наушниках, запрещено пересекать территорию станции под стоящим поездом или через сцепку вагонов. Состав может тронуться в любой момент, что практически неминуемо приведет к тяжелым травмам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.