В округе Пушкинский продолжается расчистка водоемов

В рамках программы «100 прудов и озер» в этом году проводятся работы по двум локациям: на русловом пруду на реке Серебрянка в мкр. Заветы Ильича города Пушкино, а также в деревне Мураново чистят Мурановский пруд на реке Талица, сообщает администрации городского округа Пушкинский.

Для расчистки используется специализированная водная техника — многофункциональные самоходные амфибии. По данной программе перечень работ определяют сами жители на портале «Добродел» в период голосования.

Всего в этом году в Пушкинском будет расчищено пять водоемов.

«Мы продолжаем работу в рамках экологических мероприятий. У нас на сегодня в работе пять прудов и озер, из которых уже почистили водоём в городском парке Ивантеевки, еще четыре водоема у нас находятся в работе. Сейчас ведется активная расчистка в рамках программы Министерства экологии и отдельно по нашей муниципальной программе — по поручению главы Городского округа. Это два водоема в Ашукино и в Заветах Ильича пруд на реке Серебрянка», — отметил заместитель главы округа Пушкинский Максим Прибытков.

Специалисты расчищают водоемы от ряски, водорослей и камыша, приводят в порядок береговую линию. Работы планируют завершить в первой декаде июля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.