В округе Пушкинский пожарные инспекторы провели беседу с председателями СНТ

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Пушкинский провели инструктаж с председателями СНТ. Обсудили подготовку дачных участков к пожароопасному периоду. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

По статистике, основные причины возгораний в СНТ происходят из-за сжигания мусора и травы в запрещенных местах, из-за неисправности электрооборудования, из-за оставленных без присмотра источников огня.

Инспекторы призвали соблюдать требования пожарной безопасности: очищать территорию от сухой травы, мусора и других горючих материалов, не разводить костры ближе 50 метров от зданий и сооружений, иметь необходимый инвентарь для тушения пожаров (ведра, лопаты и т. д.).

Если собственник участка нарушает правила пожарной безопасности, на него может быть наложен штраф — от 5 до 15 тыс. рублей (20.4 КоАП РФ).

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.