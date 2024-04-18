В округе Пушкинский открылся новый салон одежды

В городском округе Пушкинский Московской области открылся первый салон «Salamander», сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

«Salamander» всегда ставит своих клиентов на первое место», — заявили представители бренда. Это отражается в каждой детали: в уютном интерьере магазина, в тщательно продуманной выкладке товаров, в индивидуальном внимании к каждому покупателю.

Салон предлагает широкий выбор одежды, обуви и аксессуаров. Каждый посетитель сможет получить всю необходимую информацию о новых коллекциях и акциях.

Салон открыт ежедневно с 10:00 до 21:00.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.