В округе Пушкинский открыли «Парту Героя»

Руководитель фракции «Единая Россия» в совете депутатов округа Пушкинский Анна Дунаева, социальный координатор госфонда «Защитники Отечества» Лидия Шавлинова, сторонники и активисты партии приняли участие в торжественной церемонии открытия «Парты Героя», посвященной памяти рядового Вячеслава Валерьевича Фокина, участника специальной военной операции, награжденного орденом мужества посмертно. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Право открыть Парту Героя предоставили двум школьникам, отличившимся в учебе и общественной жизни школы: Ульяне Маренец и Егору Должикову.

Вячеслав родился в июне 1995 года в поселке Софрино в многодетной семье, окончил Софринскую школу № 2, занимался в клубе «Патриот», учился в музыкальной школе и посещал секцию дзюдо. Отслужив в армии, заочно окончил техникум по специальности «технология продукции общественного питания».

В октябре 2022 года Вячеслав был мобилизован и направлен для прохождения службы в 423 мотострелковый полк 4 Гвардейской танковой дивизии, где принимал участие в СВО на территории Луганской области. 29 апреля 2024 года при выполнении боевой задачи вблизи населенного пункта Коломыйчиха группа, в составе которой находился Вячеслав, вступила в бой с противником. После многочасового сражения связь с группой прервалась.

За проявленное мужество и отвагу при исполнении воинского долга указом президента РФ Вячеслав Фокин был награжден орденом мужества посмертно.

«Открытие Парты Героя в память о Вячеславе Фокине — это наш долг перед мужественным земляком, отдавшим свою жизнь за Родину. Сегодняшнее событие — это не просто установка памятного знака, это урок патриотизма для наших детей, возможность прикоснуться к подвигу настоящего героя. Уверена, что пример Вячеслава будет вдохновлять подрастающее поколение на любовь к Отечеству и готовность его защищать», — сказала Анна Дунаева.

В рамках образовательного проекта «Парта Героя» по всем школам России устанавливают ученические парты, посвященные заслуженным людям, героям, имеющим непосредственное отношение к школе и вошедшем в историю Отечества. В Городском округе Пушкинский данная парта стала двадцатой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.