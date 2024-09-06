В округе Пушкинский определят лучшего лесного пожарного

сегодня в 11:37

С 10 по 13 сентября в Софрино городского округа Пушкинский пройдет федеральный этап X Всероссийского конкурса «Лучший лесной пожарный-2024», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Соревнования проведут на базе ФБУ «Авиалесоохрана». Честь Подмосковья будет отстаивать Андрей Кузнецов, мастер леса Дмитровского-Талдомского филиала ГАУ МО «Центрлесхоз». Заявлены 24 участника из 6 федеральных округов и республики Беларусь.

Конкурс состоит из трех этапов:

физподготовка участников с бегом по пересеченной местности;

преодоление дистанции спортивного ориентирования в лесной местности;

преодоление лесопожарной полосы препятствий.

Награждение победителей состоится 13 сентября.

Конкурс «Лучший лесной пожарный» проходит ежегодно с 2015 года. Организатором конкурса являются Федеральное агентство лесного хозяйства и ФБУ «Авиалесоохрана».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.