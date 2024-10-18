В округе Пушкинский объявлен конкурс на разработку проекта благоустройства
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Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по разработке архитектурно-планировочной концепции и проектно-сметной документации проекта благоустройства Набережной оз. Травинское в городском округе. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.
«Выполнение проектных работ планируется завершить в 2025 г», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.
В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ по разработке архитектурно-планировочной концепции и проектно-сметной документации проекта благоустройства Набережная оз. Травинское в г. Пушкино».
Работы предусматривают инженерно-геодезические изыскания, дендрологические изыскания с дендропланом и перечетной ведомостью зеленых насаждений, инженерно-геологические изыскания, инженерно-экологические изыскания, инженерно-гидрометеорологические и археологические изыскания. Будет разработана архитектурно-планировочная концепция по благоустройству парка и рабочий проект системы видеонаблюдения.
Работы осуществляются в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Пушкинский. Общая площадь участков — 2,9 га.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.
«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.