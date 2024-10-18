сегодня в 17:19

В округе Пушкинский объявлен конкурс на разработку проекта благоустройства

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по разработке архитектурно-планировочной концепции и проектно-сметной документации проекта благоустройства Набережной оз. Травинское в городском округе. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Выполнение проектных работ планируется завершить в 2025 г», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ по разработке архитектурно-планировочной концепции и проектно-сметной документации проекта благоустройства Набережная оз. Травинское в г. Пушкино».

Работы предусматривают инженерно-геодезические изыскания, дендрологические изыскания с дендропланом и перечетной ведомостью зеленых насаждений, инженерно-геологические изыскания, инженерно-экологические изыскания, инженерно-гидрометеорологические и археологические изыскания. Будет разработана архитектурно-планировочная концепция по благоустройству парка и рабочий проект системы видеонаблюдения.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Пушкинский. Общая площадь участков — 2,9 га.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.