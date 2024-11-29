В округе Пушкинский объявлен конкурс на расчистку реки Уча

Объявлен конкурс в электронной форме на оказание услуг по расчистке реки Уча в городском округе Пушкинский, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Выполнение работ планируется завершить в 2026 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на расчистку реки Уча в городском округе Пушкинский.

С учетом вида, объема, комплексной реализации и технологических особенностей, реализация проекта будет осуществляться в 2 этапа. Согласно проекту, расчистка русла ведется в пределах донных отложений, без его углубления и расширения. Работы в воде не проводятся в период нереста рыб. Общая территория проведения работ разделена на три участка, а общая протяженность участков реки, на которых предусмотрено выполнение работ — 6 965 м.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Экология и окружающая среда» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Пушкинский.

В октябре 2024 года при поддержке национального проекта «Экология» на территории округа Пушкинский проводилась акция «Чистябрь» по очистке прибрежной зоны реки Уча от мусора.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей.

Кроме того, глава региона поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.