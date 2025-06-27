В округе Пушкинский лесничие нашли гнездо дрозда и гриб с Дальнего Востока

При проведении работ по уборке неликвидной древесины на территории Тютчевского участкового лесничества Московского учебно-опытного филиала ГАУ МО «Мособллес» вблизи поселка Ашукино городского округа Пушкинский были обнаружены интересные находки. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

Сначала лесничие заметили гнездо с будущим потомством певчего дрозда — яйцами голубого цвета. Как правило, птицы строят гнезда ближе к стволу дерева на крупных ветвях. В качестве материала используют стебли растений, иногда мох и лишайники, изнутри обмазывают слоем глины и древесной трухи. Характерная особенность гнезда певчего дрозда — полное отсутствие подстилки.

Чуть позже был обнаружен трутовик Швейница, который нечасто встретишь в подмосковных лесах. Это один из наиболее распространенных грибов в лесах Дальнего Востока. Развивается на деревьях хвойных пород: сосне корейской, ели сибирской, пихтах белокорой и сахалинской. Часто встречается у лиственниц.

«Несмотря на активную урбанизацию, расширение городов и поселков, в небольших лесных массивах еще можно встретить такие вот приятные сюрпризы», — сказал ведущий инженер-лесопатолог Московского учебно-опытного филиала ГАУ МО «Мособллес» Игорь Крайнов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.