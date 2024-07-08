В округе Пушкинский отметили День семьи, любви и верности

В этом году День семьи, любви и верности решили отмечать не один, а целых три дня. Минувшие выходные в городском округе Пушкинский были посвящены семейному досугу. Развлекательные мероприятия прошли в парках и на площадках у Домов культуры не только в крупных городах — Пушкино, Ивантеевка, Красноармейск, но и в поселках, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В Пушкино праздник открылся торжественным чествованием семейных пар — юбиляров и молодожёнов, юные и взрослые жители округа участвовали в веселых стартах, викторинах и заплывах на сапах. В Ивантеевке пели караоке, сажали цветы и участвовали в фотосессии. В Красноармейске провели мастер-классы по изготовлению лебедей в технике оригами, конкурс рисунка на асфальте «Моя семья» и дискотеку с мыльными пузырями.

Одним из самых ярких спортивных событий стал футбольный турнир, на которым сразились команды детей и их родителей.

«В нашем округе это событие стало доброй традицией, когда жители всех возрастов заряжаются позитивными эмоциями и отдают дань уважения семейным ценностям. Всего порядка 2500 человек посетили мероприятия. Желаю каждой семье нашего округа настоящего счастья, любви и гармонии. Заботьтесь о своих близких и цените каждую минуту, проведенную вместе» — отметил в поздравлении глава округа Пушкинский Максим Красноцветов.

В Ельдигино большие семейные выходные отметили парадом колясок, семейными эстафетами и забегом ползунков. Праздник собрал не только креативных участников, но и не менее креативных гостей. Традиционно в Ельдигино съехались самые активные общественники округа. Площадку посетили Екатерина Неженцева и её «Творческие многодетные семьи», а также Баха Хасанов и его команда добровольцев, которые поддерживают сегодня семьи участников СВО. Активисты привезли подарки, помогли организовать и провести мероприятия для жителей села, да и сами решились поучаствовать в некоторых конкурсах.

2024 год объявлен президентом России Годом семьи. В этом году 191 пара, проживающая в Пушкинском, отметила юбилей совместной жизни 50, 55, 60 лет. Всего с начала года брак заключили 734 пары.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.