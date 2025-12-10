В округе Пушкинский благоустроили Травинскую набережную

Травинская набережная в Пушкино после недавнего благоустройства стала одним из популярных мест для прогулок среди местных жителей. Люди отмечают, что пространство заметно изменилось к лучшему. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Набережная теперь имеет зоны для разных посетителей — от велосипедистов до родителей с колясками. Есть специальная зона отдыха с шезлонгами, где летом можно спокойно посидеть в тишине на солнце. В проекте предусмотрено кафе с торговым павильоном, игровые комплексы для детей и воркаут-зона — площадка с оборудованием для уличных тренировок. Для тех, кто хочет отдохнуть спокойнее, установлены скамейки, качели и небольшой амфитеатр. У воды проложены открытые деревянные настилы, чтобы можно было смотреть на озеро.

В ведомстве отметили, во время работ сохранили домик для птиц и кувшинки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность динамики и контроля при проведении сезонных работ во дворах.

«Строительство, благоустройство, ЖКХ, <…> здесь тоже очень важна динамика», — сказал Воробьев.