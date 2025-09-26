В округе Пушкинский активно ликвидируют нестационарные торговые точки

В округе Пушкинский ведется активная работа по ликвидации нестационарных торговых точек, установленных с нарушением законодательства, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В Красноармейске 20 сентября разобрали незаконно установленный магазин по улица Чкалова. Здесь уже не просто уличный павильон, но капитальная постройка, которая занимает муниципальную землю.

«По поручению губернатора Московской области продолжаются плановые мероприятия по выявлению и демонтажу нестационарных торговых объектов, установленных с нарушениями законодательства. Собственник не произвел самовольно демонтаж, поэтому разбор производится силами администрации», — комментирует руководитель МКУ «МИР» Наталья Фирсова.

Рабочие начинают с ручного разбора, через некоторое время подъезжает тяжелая техника. Параллельно фиксируются все несоответствия для последующих расчетов, если обнаруживаются, например, капитальные элементы.

«Речь касается малых объектов нестационарных — таких объектов, — более 50. В ближайшие полтора месяца мы будем вести активную работу и, что очень важно, сначала проводим разъяснительную работу с собственником, мы объясняем, что значительно выгоднее самим приступить к демонтажу, для того, чтобы потом администрация не взыскивала понесенные затраты через суд, — рассказывает представитель ООО „Мособлснос“ Александр Дягилев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал регулярно проводить разъяснительные встречи с жителями Подмосковья. Он отметил, что нужно находить общий язык.

«Я очень надеюсь, что все совещания, встречи по ключевым вопросам вы проводите и нет недосказанности и вопросов, почему, что и для чего мы делаем то или иное преобразование, трансформацию», — сказал Воробьев.