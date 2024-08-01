В округе Подольск отдохнули свыше 1,6 тыс детей с июня

За два месяца в оздоровительных центрах Подольска отдохнули более 1,6 тыс. ребят. Среди них юные подольчане из многодетных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также те, чьи отцы защищают Родину в зоне СВО, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Часть из них отправились в комплекс «Литвиново» в Наро-Фоминске. Еще почти 150 человек получили бесплатные путевки в «Золотой колос» на черноморском побережье. Более трех тысяч младших школьников посещали лагеря с дневным пребыванием на базе общеобразовательных организаций.

Старшим ребятам предложили возможность подработки на лето. Некоторые из них продолжают трудиться в бригадах округа.

Недавно юные подольчане отметили 65-летие со дня основания детско-юношеского оздоровительного центра «Родина» танцевальным флешмобом.

Праздничное мероприятие началось с торжественной линейки. Большое впечатление на ребят произвела пенная вечеринка. Кроме того, для детей подготовили ярмарку, интерактивные игры, конкурсы и танцы.

Поздравить участников смены приехали сотрудники комитета по делам молодежи г. о. Подольск. Юных жителей угостили сахарной ватой, мороженым и блинами с чаем. Ярким моментом программы стал танцевальный флешмоб в исполнении воспитанников. Вечером на летней сцене прошел праздничный концерт, который завершился дискотекой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Понимаю, что главы уделяют особое внимание проверке, состоянию летних лагерей, чтобы там все соответствовало стандартам. Считаю эту работу очень важной», — сказал глава региона.