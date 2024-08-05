В округе Подольск благоустроят лесопарк Березки

В администрации г. о. Подольск было проведено общественное обсуждение благоустройства лесопарка Березки. Был представлен проект благоустройства, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В парке обновят покрытие дорожек пешеходной сети. Главный маршрут соединит игровые и спортивные зоны, площадку для выгула собак и зону тихого отдыха. Одну дорожку выложат из плитки, другие сделают комбинированными. Покрытие велодорожки будет цветным, игровых и спортивных площадок — с резиновой крошкой, в зоне для выгула собак уложат устойчивый к вытаптыванию газон.

В овраге планируют сделать два настила из дерева. В парке посадят деревья и кустарник, разобьют цветники рядом с площадками для активного отдыха и на заболоченных участках. Проект предусматривает парковое и функциональное освещение, а также декоративную подсветку зоны вокруг павильона.

Малые архитектурные формы будут стильными в своей лаконичности, оборудование детской зоны — из натуральных материалов.

Во время обсуждения от жителей поступили просьбы о дополнительном озеленении, организации пикниковой зоны, засыпке дополнительного грунта для выравнивания рельефа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявлял, что в каждом городском округе Подмосковья должен быть сквер или парк.

«Задача, чтобы в каждом городском округе, в каждом небольшом населенном пункте был сквер или большой парк. Он может находиться в лесу, где мы, соблюдая все экологические требования, делаем все необходимое. Где-то реновируем заброшенные территории», — сказал Воробьев.