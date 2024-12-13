сегодня в 19:30

В округе Подмосковья начнут благоустройство сквера в 2025 году

Прогулки по скверу на улице Крупешина в Балашихе теперь станут комфортнее. В 2025 году здесь начнется благоустройство территории, сообщил ранее глава Балашихи Сергей Юров.

Благоустройство общественных территорий — неотъемлемая часть развития Балашихи. Следующий год не станет исключением.

В сквере обновят дорожно-тропиночную сеть. Ее продлят до входа в парк «Заречная». Также здесь обустроят парковочное пространство, зоны отдыха, новое современное освещение.

Также в 2025 году в Балашихе обновят площадь Славы, площадь перед ледовым дворцом имени Ю. Е. Ляпкина и прогулочную зону улицы Парковой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.