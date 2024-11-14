В округе Мытищи из магазина изъяли алкогольную продукцию

Магазин продуктов «Солнышко», расположенный по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, поселок Мебельной Фабрики, Заречная улица, 3, находится в непосредственной близости с детским садом «Светлячок». Магазин торговал алкогольной продукцией в нарушение закона, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На территории данного заведения были проведены контрольно-надзорные мероприятия министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области совместно с управлением потребительского рынка и услуг городского округа Мытищи по пресечению незаконного оборота алкогольной продукции в зонах запрета на ее реализацию.

Постановление администрации определяет границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции от школ и садов, в удалении на 100 метров. Дистанция измеряется от входной двери заведения, торгующего алкоголем, до входа на территорию детского учреждения.

От этого магазина до входа на территорию дошкольного образовательного учреждения ровно 30 метров. Кроме того, этот магазин не подавал сведения об обороте алкогольной продукции. Вся она изъята и передана на ответственное хранение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.