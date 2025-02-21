В округе Лосино-Петровский прошла сессия по развитию детских инициатив

Нетворкинг-сессия по развитию детских инициатив и совместной воспитательной работы прошла в рамках II ежегодного муниципального фестиваля детских общественных объединений «Будь в движении!» в округе Лосино-Петровский, сообщает пресс-служба администрации округа.

Учащиеся и педагоги школ представили свои лучшие проекты, направленные на улучшение воспитательной работы в школах. Каждый проект — это вклад в будущее поколения, способствующие развитию творчества, лидерства и ответственности среди детей.

Члены жюри, в которое вошли начальник отдела образования округа Лосино-Петровский Екатерина Смирнова, главный эксперт Татьяна Витевская, председатель местного отделения «Движения Первых» Екатерина Самардак, заместитель председателя Екатерина Петрова, победители 2024 года международной практической конференции в московском политехе Ветошко Кристина, Орозов Абдулбории, а также учащиеся школ выбрали лучшие инициативы:

1 место: Алевтина Бродяная МАОУ Свердловская СОШ 2 «АртЭМОкод»;

2 место: Синева Дарья, Стеценко Геннадий МБОУ Свердловская СОШ им. М.П Марченко «7 РОТА. Мы просто делаем свою работу»;

3 место: Акопян Асмик МБОУ СОШ 2 им. В. В. Дагаева «Искусственный интеллект в школе».

Фестиваль «Будь в движении!» продолжает вдохновлять нас на новые свершения и поддерживать инициативы, направленные на развитие и процветание нашего города. Присоединяйтесь к Движению и будьте в центре событий вместе с нами!

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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