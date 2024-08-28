В округе Люберцы пешеходные переходы у школ приведены к нормативному состоянию

К новому учебному году в городском округе Люберцы дорожные службы привели к нормативному состоянию все пешеходные переходы вблизи образовательных учреждений, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«К началу учебного года проводится работа по обеспечению безопасности на пешеходных переходах и подходах, прилегающих к образовательным учреждениям. Всего на улично-дорожной сети на территории городского округа Люберцы была запланирована переразметка на 82 объектах, из них на муниципальной сети — 71 и региональной — 11. В настоящее время все пешеходные переходы вблизи образовательных учреждений приведены в нормативное состояние», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

Он пояснил, что работы по приведению пешеходных переходов в нормативное состояние на автомобильных дорогах местного значения проводит подрядная организация ООО «ВЕКТОР-М». Задействовано 3 бригады в общем количестве 10 человек.

«Рабочие установили дорожные знаки, искусственные неровности, нанесли дублирующие разметки, обустроили подходы к пешеходному переходу — установили пешеходные ограждения в местах, где это требуется, освещение. Приемка выполненных работ осуществлялась с сотрудниками отдела Госавтоинспекции МУ МВД „Люберецкое“», — подчеркнул Волков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.