В округе Люберцы 22 сентября состотся велосипедная экскурсия

В поселке Томилино городского округа Люберцы 22 сентября «Единая Россия» организует велосипедную экскурсию по памятным и значимым местам. Акция будет приурочена ко Всемирному дню без автомобиля, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Экскурсию проведет коренная жительница Томилина, член союза журналистов Подмосковья, исследовательница истории края, хранительница нематериального культурного наследия поселка Любовь Летайкина.

Сбор участников — в 10:30 у памятника А. С. Пушкину (станция МЦД «Томилино», улица Пушкина, д. 1). Приглашаются все желающие велосипедисты и любители краеведения.

Всемирный день без автомобиля ежегодно отмечается 22 сентября и проводится с целью пропаганды идеи пешего и велосипедного способов передвижения и использования общественного транспорта. Впервые его провели в 1973 году в Швейцарии, когда власти страны в связи с топливным кризисом призвали граждан отказаться от машин на четыре дня (6+).

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