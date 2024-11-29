В округе Коломна соберут новогодние подарки для детей с ОВЗ

Многофункциональный центр городского округа Коломна начинает акцию «С добрым сердцем в Новый год!» для поддержки учеников с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в Коробчеевской школе. Присоединиться к акции могут все жители городского округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В качестве подарков принимаются разнообразные настольные игры и конструкторы, наборы для рукоделия, краски, пластилин, пазлы, альбомы для рисования, спортивный инвентарь, фломастеры, цветные карандаши и книги. Обратите внимание, что по санитарным требованиям все вещи должны быть новыми. Подарки воспитанникам Коробчеевской школы будут вручены на новогодней елке.

Игры, книги и канцелярские принадлежности можно принести с 2 по 24 декабря в МФЦ городского округа Коломна по адресам:

Коломна, ул. Уманская, д. 20;

Озеры, площадь Советская, д. 1.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов — очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации — опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», — сказал Воробьев.