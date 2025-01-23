В округе Коломна можно сдать новогодние деревья на переработку

Площадка «Мегабак» в Коломне не первый год принимает участие в областной экологической акции. Сюда свои отслужившие срок ели и сосны привозят как сами жители, так и сотрудники предприятия, собирающие деревья на площадках ТКО, сообщает пресс-служба администрации округа.

Кстати, утилизировать растительные остатки таким образом — неправильно. Мусорные контейнеры не предназначены для такого вида отходов. А вот привезти елки, пихты, ели, лапник на одну из четырех специализированных площадок можно совершенно бесплатно.

«По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева и при поддержке правительства Московской области и ассоциации многоквартирных домов с 2019 года в регионе проводится акция «Подари своей елке вторую жизнь». В этом году название акции поменяли, но суть ее осталась прежней», — говорит заместитель главы городского округа Коломна Дмитрий Ходасевич.

Акция стартовала 15 января и продлится до 10 февраля. На территории муниципалитета расположено четыре специализированные площадки:

ул. Дзержинского, 16а (у РЭУ «Окский»),

ул. Октябрьской революции, 221а (у РЭУ «Москворецкий»),

ул. Луговая, 10 («Мегабак» на территории Спецавтохозяйства),

г. Озеры, Микрорайон 1, д. 31 (ООО «РЭУ»).

«Все собранные деревья будут использоваться для переработки, а в дальнейшем для подсыпки растений, изготовления элементов благоустройства в парках и на детских площадках, а также пойдут на корм животным», — уточнил Дмитрий Игоревич.

Городской круг Коломна ежегодно участвует в этой акции, а в последние года занимал лидирующие места по ее итогам.

В 2019 году губернатор Московской области Андрей Воробьев дал поручение запустить в регионе проект «Мегабак». Его цель — избавиться от завалов крупногабаритных отходов на общедомовых контейнерных площадках, а также увеличить долю вторичной переработки.