В округе Коломна можно сдать новогодние деревья на переработку
Фото - © администрация Городского округа Коломна
Площадка «Мегабак» в Коломне не первый год принимает участие в областной экологической акции. Сюда свои отслужившие срок ели и сосны привозят как сами жители, так и сотрудники предприятия, собирающие деревья на площадках ТКО, сообщает пресс-служба администрации округа.
Кстати, утилизировать растительные остатки таким образом — неправильно. Мусорные контейнеры не предназначены для такого вида отходов. А вот привезти елки, пихты, ели, лапник на одну из четырех специализированных площадок можно совершенно бесплатно.
«По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева и при поддержке правительства Московской области и ассоциации многоквартирных домов с 2019 года в регионе проводится акция «Подари своей елке вторую жизнь». В этом году название акции поменяли, но суть ее осталась прежней», — говорит заместитель главы городского округа Коломна Дмитрий Ходасевич.
Акция стартовала 15 января и продлится до 10 февраля. На территории муниципалитета расположено четыре специализированные площадки:
- ул. Дзержинского, 16а (у РЭУ «Окский»),
- ул. Октябрьской революции, 221а (у РЭУ «Москворецкий»),
- ул. Луговая, 10 («Мегабак» на территории Спецавтохозяйства),
- г. Озеры, Микрорайон 1, д. 31 (ООО «РЭУ»).
«Все собранные деревья будут использоваться для переработки, а в дальнейшем для подсыпки растений, изготовления элементов благоустройства в парках и на детских площадках, а также пойдут на корм животным», — уточнил Дмитрий Игоревич.
Городской круг Коломна ежегодно участвует в этой акции, а в последние года занимал лидирующие места по ее итогам.
В 2019 году губернатор Московской области Андрей Воробьев дал поручение запустить в регионе проект «Мегабак». Его цель — избавиться от завалов крупногабаритных отходов на общедомовых контейнерных площадках, а также увеличить долю вторичной переработки.