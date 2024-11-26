В округе Коломна изменен статус деревни Каменка на село

В городском округе Коломна изменили статус деревни Каменка, сделав ее селом. После объединения с Озерами в муниципалитете оказалось две деревни с одним названием — Каменка. Чтобы избежать путаницы, одну из деревень, которая находится примерно в восьми километрах к северо-востоку от центра Озер, переименовали в село, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Постановлением губернатора Московской области категорию сельского населенного пункта — деревни Каменка — изменили на сельский населенный пункт — село. Теперь в городском округе Коломна нет двух одинаковых названий, и важные службы, например, почта или скорая помощь, смогут легче ориентироваться.

Как рассказали в министерстве имущественных отношений Московской области, Каменка — достаточно распространенный топоним. Только в Подмосковье имеется семь рек с таким названием, семь деревень, два села и два поселка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.