В округе Клин выявлены поддельные документы тракториста-машиниста

Инспекцией управления Гостехнадзора по городским округам Клин и Солнечногорск при обращении за заменой удостоверения тракториста-машиниста, гражданином были предъявлены документы с явными признаками подделки, сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

«Гражданином было предъявлено удостоверение тракториста-машиниста с явными признаками подделки. Из полученного ответа от Гостехнадзора по г. Калуга следует, что данный документ не изготавливался и не выдавался, — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. — Материалы по данному делу уже переданы специалистами Гостехнадзора в ОМВД России по г. о. Клин для проведения проверки и принятия решения в порядке, установленном статьями 144, 145 УПК РФ».

Подделка, изготовление и оборот поддельных документов, а также их сбыт, согласно действующему законодательства, наказывается штрафом в размере до 80 тысяч рублей, а также может грозить нарушителю ограничением свободы на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до одного года.

«Подделка документов является серьезным нарушением. Некоторые считают, что трактор или погрузчик не выезжают на дороги общего пользования, совершают работу только в определенном месте: на поле или территории склада и поэтому прав и документов на управление такой техникой иметь не обязательно. Однако это в корне неправильное суждение, так как от умения управлять такой техникой и имения удостоверения, подтверждающего опыт вождения, зависит не только производственный процесс, но и здоровье и жизни граждан», — добавил Тихон Фирсов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.