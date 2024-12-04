В округе Клин начнут работать 5 елочных базаров в декабре

На прошлой неделе в г. о. Клин провели аукционы по организации елочных базаров. Они начнут свою работу со второй декады декабря. В списке 5 адресов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«По результатам аукционов елочные базары на муниципальных земельных участках будут организованы возле торгового центра „Юбилейный“ и на Советской площади в районе Торговых рядов. Кроме того, елочные базары будут размещены на частных земельных участках — это Станционная, 10 у магазина „Ваш дом“, Литейная, 35 на территории рынка, а также у магазина „Лемана ПРО“ (Леруа Мерлен)», — рассказал заместитель главы г. о. Клин Дмитрий Авдонин.

На елочных базарах можно будет приобрести ель или сосну. При покупке зеленой красавицы нужно обратить внимание на то, чтобы с дерева не сыпались иголки и не было сухих веток. А после сделки стоит взять квитанцию — это убережет от штрафа за несанкционированную вырубку деревьев.

Продажа елей и сосен на официальных точках ведется с соблюдением законодательных норм: продавцы должны иметь документы от питомников, подтверждающие законность вырубки деревьев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.