В округе Истра открыли два катка с искусственным охлаждением

В округе Истра открыли сразу 2 катка с искусственным охлаждением — на площади «Дружбы» в Истре и в парке «Фабричный» в Дедовске, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Открытие прошло с праздничной программой и выступлением фигуристов, танцами и угощением.

Коньки — один из самых любимых зимних видов спорта жителей Подмосковья. Прошлый сезон наглядно продемонстрировал: катки оказались чрезвычайно востребованными и детьми и взрослыми. В Дедовске, по многочисленным просьбам жителей города, каток выполнен уже в стационарном варианте, летом будет использоваться как роллердром.

Ключевым ледовым событием предстоящих новогодних праздников и главным подарком в наступающем новом 2025 году станет представление «Новогодний самовар» блистательной фигуристки Татьяны Навки. Представление состоится на катке «Елочка» в Истре 3 января в 19:45.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

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