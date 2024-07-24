В округе Истра обработали более 43 га земель от борщевика Сосновского за неделю

Второй этап борьбы с произрастанием борщевика Сосновского продолжается в городском округе Истра. За прошедшую рабочую неделю от сорной травы обработали свыше 43 га земель неразграниченной, муниципальной собственности, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работы были проведены как планово, так и по обращениям наших граждан. Уничтожение проводилось силами подрядной организации и муниципальным предприятием МБУ «ДОДХИБИМР» вручную с применением специальных средств опрыскивания- гербицидов Анкор-85 и Торнадо 500, а также с помощью механизированной обработки.

Работы были проведены в населенных пунктах: д. Бочкино, с. Онуфриево, д. Дубровское, д. Ивановское, д. Холмы, д. Еремеево, с. Загорье, д. Давыдовское, д. Хуторки, с. Павловская Слобода, д. Павловское, Манихино - 2, Бужарово, мкр. «Восточный», мкр. «Роза Ветров», Истра, д. Алексино, с. Новопетровское, д. Рыбушки, д. Лобаново, д. Черная, д. Деньково.

На этой неделе запланированы мероприятия по удалению очагов произрастания борщевика в д. Ремянники, а также в территориальных отделах: Ядроминское-Новопетровское, Ивановское-Ермолинское и Онуфриево-Костровское.

Собственники земельных участков обязаны проводить мероприятия по удалению борщевика своими силами на своих земельных участках.

В случае нарушения предусмотрена выдача предостережений, при неисполнении которых материалы будут направлены в ФНС для повышения налоговой ставки.

За допущение произрастания борщевика на частных территориях предусмотрено административное наказание: штраф для физлица варьируется от 2 до 5 тыс. рублей, штраф для должностных лиц составляет 20-50 тыс. рублей, штраф для юридических лиц — от 150 тыс. до 1 млн рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что борщевик — вредная культура. По борьбе с этим растением существует определенный протокол.

По словам главы Подмосковья, сорняк трижды вытравливают химикатами.