В округе Химки состоялась акция по сбору батареек

В городском округе Химки прошла экологическая акция «Батарейки — вторая жизнь». В холле Баскетбольного центра «Химки» жители сдали элементы питания в специальный контейнер. Мероприятие организовали в рамках проекта «Чистая страна» партии «Единая Россия», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Благодаря экологическим акциям каждый из нас может внести свой вклад в сохранение природы. Таким образом мы избавляемся от ненужного, делаем наш город чище и безопаснее. Это важно для нас сегодня и, что еще важнее, для наших детей завтра», — отметила депутат совета депутатов Юлия Мамай.

Все собранные батарейки отправят на переработку на специализированное предприятие в Челябинске. Технология переработки позволяет извлечь ценные вещества, которые будут использованы в производстве новых аккумуляторов.

В Химках установлены специальные устройства для приема пластика и алюминия. Фандоматы размещены в 10 школах и других социальных объектах. Первые экопункты «РТ-Инвест» по сдаче пластиковых и алюминиевых бутылок в Подмосковье установили в 2021 году.

Муниципальный депутат Евгений Иноземцев напомнил, что в этом году Химки вошли в топ-10 самых активных городов по сбору вторсырья. Жители сдали более 100 тысяч банок и бутылок в экопункты для дальнейшей переработки. Общий вес пластиковых и алюминиевых тар составил десятки тысяч килограммов.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.