В округе Химки отпразднуют Курбан-Байрам 16 июня

В городском округе Химки мусульмане отметят праздник Курбан-байрам, посвященный окончанию хаджа. На базе олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная» 16 июня в 7:00 утра пройдет традиционная коллективная молитва. Организацию одного из главных мусульманских праздников обсудили в ходе общегородского совещания под руководством главы округа Дмитрия Волошина, сообщает пресс-служба горокруга.

Курбан-байрам начинают праздновать через 70 дней после Ураза-байрама, на десятый день мусульманского месяца Зуль-хиджа. После коллективной праздничной молитвы имам-хатыб произнесет небольшую проповедь. Ключевая часть Курбан-байрама — жертвоприношение, которое предназначено для милостыни, угощения близких и друзей.

В местах проведения праздничных молитв сотрудники Главного управления МВД России по Московской области будут обеспечивать охрану общественного порядка. На мероприятиях также будут дежурить медики, пожарные и спасатели.

Утренний молебен в честь Курбан-байрама в Химках проводят каждый год при поддержке администрации и главы города Дмитрия Волошина. Организация праздника направлена на укрепление межконфессиональных отношений.

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