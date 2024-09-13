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В округе Фрязино завершаются работы по благоустройству территорий

В этом году в рамках программы комплексного благоустройства дворовых территорий государственной программы «Формирования современной комфортной городской среды» в городском округе Фрязино поэтапно подходит к концу запланированное на 2024 год благоустройство территорий. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Так, вокруг дома № 22 по проспекту мира была проведена реконструкция асфальтобетонного покрытия тротуаров и проездов. Во дворе, который занимает почти 10 000 квадратных метров, заменили покрытие и бордюрные камни внутридворовой автомобильной дороги и семи тротуаров. Для комфорта и безопасности пешеходов здесь обновили почти 3000 квадратных метров асфальта.

Также на территории наукограда Фрязино ежегодно реализуется программа Московской области по созданию пешеходных коммуникаций «Пешком». В этом году новые благоустроенные тротуары на месте протоптанных или устаревших дорожек появились по пяти адресам:

1. от дома ул. Ленина д. 13 до детского сада № 2;

2. вдоль платформы «Фрязино-Пассажирская»;

3. от детского сада № 10 (пр. Мира 22а) к Лицею (пр. Мира 18Б);

4. вдоль территории Лицея (пр. Мира 18Б);

5. от дворовых территорий ул. Полевая д. 23, 25, 25а и пр. Павла Блинова д. 2, 4 к Школе № 1, корпус Б (ул. Барские пруды, 15).

Территории, где необходимо обустроить асфальтированные тротуары, обозначили сами жители. В общей сложности во Фрязино появилось 630 метров новых пешеходных коммуникаций.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.