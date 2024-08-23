В округе Фрязино прошла выездная администрация

Глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев вместе с командой в День государственного флага России провел традиционный открытый прием фрязинцев. В «Выездной администрации» приняли участие более 60 человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Данный формат приема без предварительной записи помогает решать вопросы в кратчайшие сроки. К Дмитрию Воробьеву обратилась ветеран Великой Отечественной войны Мария Владимировна Окшина: она хочет передать удивительную историю своей жизни будущим поколениям.

«На встречи фрязинцы приходят не только с вопросами, но и со словами благодарности. Был рад получить положительную обратную связь по итогам прошлых поручений и нашей деятельности в целом: жители улицы Луговая избавились от безхозных гаражей, в клубе «Ретро» обновлен вход, а участники клуба «Активное долголетие» довольны новыми активностями, организованными во Фрязинском лесопарке», — отметил глава Воробьев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.