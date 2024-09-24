В округе Домодедово устанавливают обстоятельства появления незаконной свалки

Инспекторы эконадзора Минэкологии Подмосковья проводят контрольные (надзорные) мероприятия по факту образования незаконной свалки грунтов и строительных отходов в микрорайоне Барыбино городского округа Домодедово. Нарушение усугублено тем, что часть навалов отходов расположена в водоохранной зоне безымянного ручья, притока реки Северки, сообщает пресс-служба ведомства.

Привлеченные специалисты ООО «Экоцентр» провели маркшейдерское исследование и лабораторный анализ проб отходов. Как выяснилось, размещенные отходы в целом инертны и не оказывают токсического воздействия. Однако в результате нарушения перекрыт плодородный слой, а значит, почвам нанесен ущерб. Всего на площади 242 квадратных метра, в том числе в водоохранной зоне ручья, складировано более 100 кубометров строительного мусора. Рассчитанная сумма ущерба составила 264 тысячи рублей. Сейчас решается вопрос о возмещении этой суммы в судебном порядке.

Ранее сообщалось, что в суде рассматривается исковое заявление прокуратуры по факту незаконного формирования земельного участка в Домодедове, в состав которого было включено почти 9500 квадратных метров земель прибрежной защитной полосы и водоохранной зоны Северки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.