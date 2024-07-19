В округе Домодедово появится новый сквер

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В микрорайоне Белые Столбы г. о. Домодедово начались работы в сквере у железнодорожной станции. За его благоустройство проголосовали больше 12 тысяч домодедовцев в рамках госпрограммы «Формирование современной комфортной городской среды». Работы планируется завершить в этом году, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На территории площадью 1 гектар проведут комплексное благоустройство: замена покрытий, установка малых архитектурных форм, устройство наружного освещения, ремонт памятника и озеленение. После обновления сквер станет местом приятного и тихого времяпровождения как для людей старшего возраста, так и для родителей с детьми.

Микрорайон Белые Столбы — это территория площадью 3 879 гектаров с численностью населения более 7 000 человек. Жители с нетерпением ждут новой прогулочной зоны.

В микрорайоне Белые Столбы также расположен государственный фонд кинофильмов России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.