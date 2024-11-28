В округе Чехов расчищен лес от валежника возле СНТ «Лесные дали»

В Чехове продолжается реализация мероприятий по очистке лесных территорий от последствий ураганного ветра, который обрушился на округ в прошлом месяце. Сотрудники «Мособллес» провели масштабные работы по устранению валежника в окрестностях садоводческого товарищества «Лесные дали», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ходе операции была проведена тщательная проверка территории, после чего были убраны поваленные деревья, представляющие собой опасность для посетителей леса. Необходимо отметить, что эти деревья относятся к категории «неликвид» из-за поражения вредителями, такими как короеды, а также из-за гниения, что делает их высоко рискованными для нахождения в лесу.

Работы по расчистке леса направлены не только на обеспечение безопасности граждан, но также и на восстановление лесных экосистем, что в дальнейшем будет способствовать улучшению экологической ситуации в регионе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.