В округе Чехов проверили содержание территорий по улицам Дружбы и Полиграфистов

Заместитель главы городского округа Чехов Артем Попов провел обход по адресу ул. Дружбы, д. 14/1, для проверки работ по ремонту тротуара, о котором ранее неоднократно жаловались жители, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работы по ремонту тротуара завершены, и теперь данный участок приведен в порядок. Это значительно улучшит условия для пешеходов, сделав их передвижение более безопасным и комфортным.

В ходе осмотра также были проверены общественные территории по улице Полиграфистов в районе домов № 11а, 11б, 11в. К сожалению, было обнаружено, что мелкий мусор разбросан по всей территории, что негативно влияет на общее впечатление о благоустройстве и комфортности проживания. Артем Попов сообщил, что ответственные службы уже уведомлены о выявленных нарушениях и выразил уверенность в том, что они примут необходимые меры для их устранения.

Жителей призвали соблюдать чистоту и выбрасывать мусор в установленной для этого месте. Подобные обращения граждан имеют огромное значение для улучшения городской инфраструктуры. «Мы всегда готовы услышать мнение жителей и оперативно реагировать на возникающие проблемы!» — отметил Артем Попов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.